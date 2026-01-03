Сотни протестующих вышли на Таймс-сквер против действий Трампа в Венесуэле

Протест проходит мирно (архивное фото).
Сотни человек вышли на протест против военной операции США в Венесуэле на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Акция стартовала около 14:00 по местному времени и уже через полчаса заполнила значительную часть площади в центре Манхэттена.
«Перестаньте бомбить Венесуэлу. Руки прочь от Венесуэлы», — скандируют собравшиеся, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент акция проходит мирно, стычек с полицией нет.
Ранее CNN заявляло, что во многих городах США пройдут акции протеста против политики США в отношении Венесуэлы. Люди недовольны захватом главы страны Мадуро. В Вашингтоне протест пройдет перед Белым домом.