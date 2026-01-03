Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов ВСУ.
До этого Собянин передал, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника ВСУ.
Также Министерство обороны России сообщало, что 3 января над российскими регионами было уничтожено 22 БПЛА.
