Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов ВСУ.

До этого Собянин передал, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника ВСУ.

Также Министерство обороны России сообщало, что 3 января над российскими регионами было уничтожено 22 БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
