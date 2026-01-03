Ричмонд
На подлете к Москве сбиты 18 беспилотников

Силы ПВО продолжают работать в столичном регионе, было уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Вражеская атака на Москву началась вечером 3 декабря, за это время силами ПВО были уничтожены 18 беспилотников в столичном регионе.

До этого Собянин сообщал о первом БПЛА, сбитом силами ПВО.

Этим же вечером силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

