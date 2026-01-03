Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника

«Третьего января в период с 16.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Брянской области, по 18 БПЛА — над территориями Калужской области и Московского региона, пять БПЛА — над территорией Тульской области, по четыре БПЛА — над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края», — сообщило оборонное ведомство.