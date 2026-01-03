Ричмонд
Shot: В небе над Орлом прогремели взрывы

В небе над Орлом произошли взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около пяти взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово были видны вспышки в небе и слышен звук мотора, — сказано в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Министерство обороны России ранее сообщало, что 3 января над российскими регионами было уничтожено 22 беспилотника.

Ночью серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара. Силы противовоздушной обороны уничтожали воздушные цели над городом. По словам очевидцев, громкие звуки начались в 23:30 2 января.