Стали известны подробности жуткого ДТП в Челябинской области, жертвами которого стали дети

В Renault также находились 38-летняя женщина и полуторагодовалый малыш, который был в автолюльке. Они были доставлены в больницу. В Geely пострадал пассажир — 43-летний мужчина, он также был госпитализирован с места ДТП. По предварительным данным, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.