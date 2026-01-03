Стали известны подробности жуткого ДТП в Челябинской области, жертвами которого стали дети

В Челябинской области в ДТП погибли взрослый и ребенок, полуторагодовалый малыш в больнице.
В Челябинской области произошло страшное ДТП, в котором погиб 13-летний ребенок. Еще один малыш 2024 года рождения с травмами в больнице. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции региона.
«На территории Усть-Катавского городского округа совершено ДТП с тяжкими последствиями. По предварительной информации, 40-летний водитель Renault Logan допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Geely Monjaro под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП водитель Renault и его несовершеннолетний пассажир — 13-летний мальчик от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
В Renault также находились 38-летняя женщина и полуторагодовалый малыш, который был в автолюльке. Они были доставлены в больницу. В Geely пострадал пассажир — 43-летний мужчина, он также был госпитализирован с места ДТП. По предварительным данным, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших в аварии на въезде в город Усть-Катав извлекали из раскуроченных машин спасатели. Они вытащили двух погибших и пострадавшую женщину, у которой были многочисленные повреждения.