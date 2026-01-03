Расчёты ПВО сбили 103 беспилотника над регионами РФ и акваторией Азовского моря

«3 января текущего года в период с 16:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны уничтожили уже 19 БПЛА, летевших на Москву.
Пять дронов перехватили над Тульской областью, три — над Ростовской областью. По четыре беспилотника сбили над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.
Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины в небе. БПЛА пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе. Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно 4−5 взрывов и видны вспышки в небе. К этому часу в аэропорту Внуково на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружат в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружат над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летает в районе Электрогорска.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.