Расчёты ПВО сбили 103 беспилотника над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«3 января текущего года в период с 16:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны уничтожили уже 19 БПЛА, летевших на Москву.

Пять дронов перехватили над Тульской областью, три — над Ростовской областью. По четыре беспилотника сбили над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины в небе. БПЛА пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе. Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно 4−5 взрывов и видны вспышки в небе. К этому часу в аэропорту Внуково на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружат в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружат над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летает в районе Электрогорска.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

