Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 45 тысяч домохозяйств в Берлине остались без света

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей на юго-западе Берлина в субботу остались без электричества из-за пожара на кабельном мосту, сообщил оператор Stromnetz Berlin.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время на юго-западе Берлина наблюдается серьезное отключение электроэнергии. Пострадало около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих клиентов в районах Николасзе, Целендорф, Ванзе и Лихтерфельде», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Причиной отключения стал пожар на кабельном мосту через Тельтов-канал, в результате чего были повреждены несколько кабелей. На данный момент пожар уже потушен.

Из-за значительного ущерба, нанесенного кабелям, и погодных условий ремонт займет продолжительное время. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января.

По данным таблоида Bild, некоторые берлинцы также остались без телефонной связи и отопления из-за сбоя. Вместе с тем в ближайшие дни в Берлине ожидается понижение температуры, ночью она может падать до минус десяти градусов, отмечает издание.

Сотрудники берлинской полиции ведут расследование в связи подозрением в поджоге, сообщили правоохранители в соцсети X.