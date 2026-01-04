Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Над регионами России уничтожили 103 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 103 беспилотника ВСУ над регионами РФ. Об этом в субботу, 3 января, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 103 беспилотника ВСУ над регионами РФ. Об этом в субботу, 3 января, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

— В период с 16:00 до 23:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 103 дрона: 44 беспилотника — над Брянской областью, по 18 БПЛА — над Калужской областью и Московским регионом, пять беспилотников — над Тульской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также по четыре БПЛА было сбито над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря, три дрона ликвидировали над Ростовской областью и по одному беспилотнику — над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.

В небе над Орлом ранее произошли взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Министерство обороны России сообщало, что 3 января над российскими регионами было уничтожено 22 беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше