Крупное отключение электроэнергии произошло в Берлине

Крупное отключение электроэнергии на юго-западе Берлина оставило без электричества около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей.
Как сообщил оператор Stromnetz Berlin, причиной аварии стал пожар на кабельном мосту через Тельтов-канал, в результате которого были повреждены несколько силовых кабелей. Огонь уже потушен, однако из-за серьёзных повреждений инфраструктуры и сложных погодных условий полное восстановление электроснабжения ожидается только к 8 января.
По данным издания Bild, перебои также затронули телефонную связь и системы отопления в некоторых районах. Эта проблема усугубляется ожидаемым похолоданием: в ближайшие ночи температура может опускаться до минус десяти градусов. Полиция Берлина начала расследование по факту инцидента, рассматривая версию поджога.
Ранее сообщалось, что в немецком городе неизвестные забросали камнями трамвай и подожгли баррикаду.
