Крупное отключение электроэнергии произошло в Берлине

Как сообщил оператор Stromnetz Berlin, причиной аварии стал пожар на кабельном мосту через Тельтов-канал, в результате которого были повреждены несколько силовых кабелей. Огонь уже потушен, однако из-за серьёзных повреждений инфраструктуры и сложных погодных условий полное восстановление электроснабжения ожидается только к 8 января.