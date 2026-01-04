США провели операцию по захвату Николаса Мадуро: подробности операции, новые заявления Трампа

По заявлению Трампа, Венесуэла присвоила нефть США.
Минувшим днем глава Белого дома Дональд Трамп заявил об операции в Венесуэле в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро и его супруга. После этого Трамп выступил на пресс-конференции и пролил свет на детали операции и ее последствия. О самом главном из заявлений лидера США — в материале URA.RU.
Что стало известно о ходе операции.
Ни один солдат США не погиб в ходе операции.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его распоряжению американские вооруженные силы провели в Каракасе срочную военную операцию. По его оценке, таким образом удалось «восстановить справедливость». Он уточнил, что Соединенные Штаты осуществили в столице Венесуэлы «экстраординарную» операцию с использованием авиации и военно-морских сил США.
Соединенные Штаты намерены сохранить контроль над территорией Венесуэлы до того момента, который в Вашингтоне сочтут приемлемым для «безопасной, надлежащей и рациональной передачи власти». После ударов по объектам на территории Венесуэлы и задержания ее президента Трамп отметил, что стратегической целью Вашингтона является установление мира, а также обеспечение свободы и справедливости для «великого народа Венесуэлы».
Трамп также добавил, что США добиваются безусловного и окончательного доминирования в Западном полушарии, чтобы в дальнейшем такое превосходство «никогда не ставилось под сомнение». Американский лидер обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в личном руководстве наркокартелем и подтвердил проведение масштабной операции против Каракаса.
По словам председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэна Кейна, в операции против Венесуэлы были задействованы свыше 150 боевых самолетов. Такое заявление прозвучало во время брифинга в Белом доме. Кейн также сообщил, что в ходе операции над территорией Венесуэлы один из американских самолетов получил повреждения, однако экипаж продолжил выполнение поставленной боевой задачи.
Трамп отдельно подчеркнул, что венесуэльская тематика не обсуждалась в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент США также объявил о формировании в Венесуэле временного правительства под эгидой Соединенных Штатов. По его словам, США пока не располагают возможностью немедленно обеспечить передачу власти в республике после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти», — заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Вопрос с венесуэльской нефтью.
Трамп заявил о краже американской нефти.
Нефтяной сектор Венесуэлы на протяжении продолжительного периода находился в состоянии упадка, и США намерены содействовать его восстановлению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.
«Как всем известно, нефтяная промышленность Венесуэлы уже долгое время переживает глубокий кризис, объемы добычи были практически сведены к нулю. Мы планируем привлечь крупнейшие американские нефтяные компании, которые инвестируют миллиарды долларов, восстановят серьезно разрушенную инфраструктуру и начнут приносить доход стране», — подчеркнул Трамп.
По его словам, Венесуэла в одностороннем порядке присвоила принадлежащую США нефть, после чего реализовывала ее на мировом рынке. Президент также напомнил, что нефтяная отрасль Венесуэлы формировалась при решающем участии США и была создана благодаря «таланту, настойчивости и профессионализму» американских специалистов. Эти заявления Трамп сделал, выступая в Белом доме.
Отношения к главе Венесуэлы Николасу Мадуро.
Трамп не считает Мадуро легитимным главой Венесуэлы.
Дональд Трамп заявил, что срок полномочий Николаса Мадуро завершен и он более не рассматривается в качестве президента. По словам американского лидера, задержанный Мадуро и его супруга будут переданы под юрисдикцию судебной системы США и в полной мере столкнутся с суровостью американского правосудия.
По утверждению Трампа, Мадуро «постигла участь, которая может ожидать любого». Глава Белого дома подчеркнул, что отстраненный от власти венесуэльский лидер Николас Мадуро больше не в состоянии представлять угрозу ни Соединенным Штатам, ни гражданам Венесуэлы.
Как сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн на брифинге в Белом доме, американская авиация наносила удары по объектам системы противовоздушной обороны Венесуэлы, чтобы обеспечить безопасную высадку вертолетного спецназа, задействованного в операции по захвату Николаса Мадуро.
Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Белом доме, напомнил, что в 2020 году в Соединенных Штатах в отношении Николаса Мадуро был вынесен обвинительный приговор, и подчеркнул, что администрация США не признает его легитимным президентом Венесуэлы.
Трамп также заявил, что во время проведения операции по его задержанию Мадуро пытался скрыться в защищенном укрытии. По данным Пентагона, американский спецназ, осуществлявший захват Мадуро, неоднократно вступал в боестолкновения при отходе на свою плавучую базу.
Что последовало после операции.
Соединенные Штаты сохраняют в силе ранее озвученные предупреждения в адрес президента Колумбии Густаво Петро, несмотря на начало военной операции в Венесуэле. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
Глава Белого дома также отметил, что не рассчитывает на ухудшение отношений с Россией в связи с проведением американской военной операции в Венесуэле. Об этом заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.
«С Российской Федерацией мы урегулируем все вопросы. Что же касается других государств, которые заинтересованы в нефти, то мы занимаемся нефтяным бизнесом и будем поставлять им нефть», — сообщил Трамп.