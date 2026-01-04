Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропорте Жуковский

Аэропорт Жуковский приостановил полеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Несколько часов назад два российских аэропорта также ввели временные ограничения в работе. По информации Росавиации, временно принимать и отправлять суда перестали аэропорты Ярославля и Иванова.

До этого аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили полеты.

Минобороны вечером 3 января сообщало, что за 7,5 часов ПВО сбила 103 украинских БПЛА в небе над регионами РФ. Большинство из них было ликвидировано над территорией Брянской области — 44 БПЛА.

