Временные ограничения введены в аэропорте Жуковский

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Несколько часов назад два российских аэропорта также ввели временные ограничения в работе. По информации Росавиации, временно принимать и отправлять суда перестали аэропорты Ярославля и Иванова.
До этого аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили полеты.
Минобороны вечером 3 января сообщало, что за 7,5 часов ПВО сбила 103 украинских БПЛА в небе над регионами РФ. Большинство из них было ликвидировано над территорией Брянской области — 44 БПЛА.