В Венесуэле объявили о сопротивлении США: главные заявления вице-президента Родригес на заседании Совбеза

Венесуэла будет защищать природные ресурсы страны.
После операции США в Венесуэле вице-президент страны Делси Родригес созвала совет обороны, на котором сделала ряд громких заявлений. Подробнее — в материале URA.RU.
Что будет с президентом Мадуро.
Николас Мадуро продолжает осуществлять полномочия главы государства и остается единственным законным руководителем республики. Об этом заявила вице-президент в своем обращении. «В нашей стране есть только один президент, и его имя — Николас Мадуро Морос», — отметила Родригес.
Кроме того, по ее словам, Венесуэла настаивает на немедленном освобождении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. «Мы требуем безотлагательного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес», — заявила вице-президент. По итогу заседания военно-политического руководства страны, в Венесуэле объявлен режим ЧП.
Реакция на действия США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не допустит возвращения к колониальному статусу. «Народ Венесуэлы ясно понимает: мы никогда больше не будем рабами и не вернемся к положению колонии», — подчеркнула она на заседании Совета обороны.
Родригес также указала, что республика готова отстаивать свои природные богатства. «Мы готовы к защите Венесуэлы, готовы защищать наши природные ресурсы, которые должны служить развитию страны», — отметила вице-президент.
По ее словам, Соединенные Штаты совершили акт агрессии против Венесуэлы, прикрывшись надуманными мотивами. Об этом заявила вице-президент. «Сегодня правительство Соединенных Штатов приступило к беспрецедентной военной агрессии против Боливарианской Республики Венесуэла. В рамках этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. Это агрессия, обоснованная вымышленными предлогами», — рассказала Родригес в эфире телеканала Telesur.