Собянин: Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Ликвидированы два украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов ВСУ.
3 января Собянин передавал, что средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, который летел на Москву.
В небе над Орлом ранее произошли взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Министерство обороны России сообщало, что 3 января над российскими регионами было уничтожено 22 беспилотника.