Расчёты ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву

Ранее расчёты ПВО сбили 103 беспилотника над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона. Пять дронов перехватили над Тульской областью, три — над Ростовской областью. По четыре беспилотника сбили над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.