Расчёты ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее расчёты ПВО сбили 103 беспилотника над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона. Пять дронов перехватили над Тульской областью, три — над Ростовской областью. По четыре беспилотника сбили над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

