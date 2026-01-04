СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек

«По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки (США на Венесуэлу — ред.)», — сообщил газете чиновник, описывая предварительные данные по жертвам.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате атаки США погибли чиновники, военные и мирные граждане.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.