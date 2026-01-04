NYT: в результате атаки США на Венесуэлу погибли десятки человек

Американцы заявляли об отсутствии потерь среди ВС США.
Не меньше 40 человек погибло при атаке Вооруженных сил США на Венесуэлу. В их числе военные и мирные жители. Об этом сообщают американские СМИ.
«По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки [США на Венесуэлу]», — сообщает The New York Times. Журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника из Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации президента США Дональда Трампа по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро американцы задействовали свыше 150 самолетов. Один из них был сбит вооруженными силами Венесуэлы. При этом ВС США отчитались, что операция прошла без потерь среди личного состава армии.