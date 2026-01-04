СМИ: Жители Подольска не верят в случайную гибель активиста и детей на пожаре

Гибель 65-летнего Алексея Романова из деревни Кутьино в подмосковном Подольске могла быть связана с криминалом. Такую версию выдвинули соседи погибшего.
— Им, конечно, не повезло — дом находится на отдалении от основной части деревни. Поэтому в случае пожара он особенно уязвим, — рассказали они в беседе с «Российской газетой».
Соседи Романова не исключают, что его дом мог стать объектом криминальных посягательств.
— Он был одним из самых ярких местных активистов. Рядом с деревней ведется коммерческая застройка. Дом Романова мог ей помешать, — высказались они.
Жители деревни уверены, что произошедшая трагедия не могла стать следствием «человеческого фактора», так как глава семейства не пил и активно участвовал в общественной жизни, сказано в статье.
Утром 3 января в деревне Кутьино произошел пожар в жилом доме. Среди жертв — 65-летний Алексей Романов и двое детей: девятилетний Иван и семилетний Семен.