ТАСС: исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением

Источник агентства также добавил, что лидер и организатор группировки Шамсидин Фаридуни был единственным в крови которого не обнаружили наркотики. Силовики выделяют этого террориста среди остальных обвиняемых, как наиболее жестокого и изощренного. По версии правоохранителей, именно Фаридуни разработал и реализовал схему с использованием психоактивных веществ, чтобы соучастники беспрекословно выполняли его указания в момент атаки.