ТАСС: исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением

Силовики называют их лидера самым жестоким и изощренным.
Организатор нападения на людей в концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни тайно подсыпал наркотическое вещество трем другим исполнителям теракта. Об этом сообщают российские СМИ.
«Фаридуни подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой. И сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей “Крокуса” в Красногорске», — заявил один из участников процесса в беседе с ТАСС.
Источник агентства также добавил, что лидер и организатор группировки Шамсидин Фаридуни был единственным в крови которого не обнаружили наркотики. Силовики выделяют этого террориста среди остальных обвиняемых, как наиболее жестокого и изощренного. По версии правоохранителей, именно Фаридуни разработал и реализовал схему с использованием психоактивных веществ, чтобы соучастники беспрекословно выполняли его указания в момент атаки.