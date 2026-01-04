CNN: Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках и с мешком на голове

Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке.
Самолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой приземлился на базе Национальной гвардии ВВС США Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро сошел с самолета после прибытия на авиабазу Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке», — телеканал CNN. Канал отмечает, что приземление произошло под усиленной охраной, а доступ гражданских лиц к территории базы был закрыт.
На видеозаписи телеканала WCBS, на которую ссылается CNN, Мадуро запечатлен в серой одежде и наручниках. Его сопровождает группа из более чем десяти федеральных агентов в черной форме.
Ранее стало известно о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может быть доставлен в суд Нью-Йорка уже в понедельник вечером. Он пройдет процедуру регистрации, после чего будет конвоирован в один из следственных изоляторов города.