Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках и с мешком на голове

Самолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой приземлился на базе Национальной гвардии ВВС США Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

Самолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой приземлился на базе Национальной гвардии ВВС США Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро сошел с самолета после прибытия на авиабазу Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке», — телеканал CNN. Канал отмечает, что приземление произошло под усиленной охраной, а доступ гражданских лиц к территории базы был закрыт.

На видеозаписи телеканала WCBS, на которую ссылается CNN, Мадуро запечатлен в серой одежде и наручниках. Его сопровождает группа из более чем десяти федеральных агентов в черной форме.

Ранее стало известно о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может быть доставлен в суд Нью-Йорка уже в понедельник вечером. Он пройдет процедуру регистрации, после чего будет конвоирован в один из следственных изоляторов города.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше