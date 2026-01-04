Великобритания и Франция нанесли авиаудар по террористам ИГ* в Сирии

Авиаудар был нанесен по позициям боевиков около Пальмиры.
Великобритания и Франция провели совместный авиаудар по подземному складу вооружений террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической) на востоке Сирии. Об этом сообщают минобороны Великобритании.
«Был выявлен подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира. Истребители королевских ВВС Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французским самолетам для совместного удара по подземному объекту», — сообщает британское военное ведомство.
Целью королевских ВВС стали тоннели, ведущие к подземному объекту, где, по оценке разведки, боевики хранили оружие и боеприпасы. Лондон отметил, что авиаудар не представлял «какую-либо опасность для гражданского населения», все задействованные самолеты благополучно вернулись на базы.
*ИГ — организация запрещенная в РФ и признанная террористической.