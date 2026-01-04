Один человек пострадал при катании на тюбингах в парке в Подмосковье

Один человек пострадал во время катания на тюбингах в парке в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом в субботу, 3 января, сообщил источник РЕН ТВ.
Уточняется, что пятеро человек катались на тюбингах, сцепив их «паровозиком». Надувные круги занесло, они ударились о бордюр и вылетели за ограждение.
По предварительной информации, один человек получил серьезные травмы, включая перелом ребер.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Другие подробности случившегося выясняются, сказано в статье.
В Нальчике мужчина на «ватрушке» чудом избежал столкновения с ребенком. Об этом 2 января сообщили в Telegram-канале «112». На кадрах видно, как молодой человек катался на тюбинге, и внезапно на траекторию его движения выбежала девочка. Он успел быстро схватить ребенка на руки, после этого они еще немного проехали вместе на «ватрушке».
Ранее группа подростков решила прокатиться на ватрушках с Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Судя по опубликованным кадрам, ребята были в касках. Иногда из-за большой скорости разгона тюбинг переворачивало и заносило — подросток чуть не вылетел за пределы достопримечательности.