Один человек пострадал при катании на тюбингах в парке в Подмосковье

В Нальчике мужчина на «ватрушке» чудом избежал столкновения с ребенком. Об этом 2 января сообщили в Telegram-канале «112». На кадрах видно, как молодой человек катался на тюбинге, и внезапно на траекторию его движения выбежала девочка. Он успел быстро схватить ребенка на руки, после этого они еще немного проехали вместе на «ватрушке».