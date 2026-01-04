Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал при катании на тюбингах в парке в Подмосковье

Один человек пострадал во время катания на тюбингах в парке в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом в субботу, 3 января, сообщил источник РЕН ТВ.

Один человек пострадал во время катания на тюбингах в парке в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом в субботу, 3 января, сообщил источник РЕН ТВ.

Уточняется, что пятеро человек катались на тюбингах, сцепив их «паровозиком». Надувные круги занесло, они ударились о бордюр и вылетели за ограждение.

По предварительной информации, один человек получил серьезные травмы, включая перелом ребер.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Другие подробности случившегося выясняются, сказано в статье.

В Нальчике мужчина на «ватрушке» чудом избежал столкновения с ребенком. Об этом 2 января сообщили в Telegram-канале «112». На кадрах видно, как молодой человек катался на тюбинге, и внезапно на траекторию его движения выбежала девочка. Он успел быстро схватить ребенка на руки, после этого они еще немного проехали вместе на «ватрушке».

Ранее группа подростков решила прокатиться на ватрушках с Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Судя по опубликованным кадрам, ребята были в касках. Иногда из-за большой скорости разгона тюбинг переворачивало и заносило — подросток чуть не вылетел за пределы достопримечательности.