Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 14 человек

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и 2 мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, 1 человек от эвакуации в больницу отказался», — уточнил он в своём телеграм-канале.
На данный момент девять пострадавших получили направление на амбулаторное лечение, а четверо были госпитализированы с травмами средней тяжести.
Ранее мужчина и ребёнок погибли в жёсткой аварии на трассе под Челябинском. Водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, скончались на месте. В больницу доставлены ещё три человека: женщина-пассажир Renault, находившийся в автолюльке младенец 2024 года рождения и пассажир встречного Geely. Водитель допустил занос и выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Все участники ДТП были пристёгнуты.
