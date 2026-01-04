Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 14 человек

Ранее мужчина и ребёнок погибли в жёсткой аварии на трассе под Челябинском. Водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, скончались на месте. В больницу доставлены ещё три человека: женщина-пассажир Renault, находившийся в автолюльке младенец 2024 года рождения и пассажир встречного Geely. Водитель допустил занос и выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Все участники ДТП были пристёгнуты.