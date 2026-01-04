CNN: Мадуро и его жену в США, вероятно, будут содержать в изоляторе раздельно

По словам аналитика CNN, Мадуро и его супруге вскоре будут предъявлены обвинения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, вероятно, будут размещены в отдельных изоляторах на территории США. Такое предположение высказал аналитик CNN по вопросам правоохранительных органов и разведки Джон Миллер.
«В столичном следственном изоляторе эти двое будут содержаться в условиях строгого режима и, возможно, в изоляции друг от друга», — сказал Миллер. Его слова приводит CNN.
Миллер добавил, что перед этапированием в Метрополитенский следственный изолятор супруги должны будут пройти медицинское освидетельствование, в ходе которого их вновь внесут в соответствующие базы, после чего им предъявят обвинение. По его словам, это, вероятнее всего, произойдет в понедельник, 5 января.
Аналитик CNN подчеркнул, что для Мадуро это, несомненно, означать будет радикальное изменение привычного уклада жизни для человека, который ранее пользовался роскошью и располагал миллионами долларов, которые, как утверждают федеральные власти, были незаконно получены от наркокартелей. «Для президента Мадуро это станет настоящим потрясением», — заключил Миллер.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявило о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросило проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.