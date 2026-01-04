«Это кровь за нефть»: американские демократы назвали причину нападения США на Венесуэлу

Некоторые политики в США уверены, что их страна напала на Венесуэлу из-за больших запасов нефти.
Военная операция США на территории Венесуэлы, равно как и задержание Николаса Мадуро, не связаны с борьбой с незаконным оборотом наркотиков. По мнению члена Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс демократ Джейка Очинклосса все дело именно в больших запасах нефти, которой обладает эта латиноамериканская страна.
«Это кровь за нефть. Это (нападение на Венесуэлу и захват Мадуро с супругой — прим. URA.RU) не имеет никакого отношения к наркоторговле. Всегда речь шла о том, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти», — сказал Очинклосс, слова которого приводит CNN.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявило о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросило проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.