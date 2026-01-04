Зеленский неприлично оговорился, захотев «встречу с сексом» в Париже

Зеленский оговорился во время выступления, спутав английские слова.
Во время выступления на встрече советников по вопросам национальной безопасности европейских государств президент Украины Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке, заявив, что рассчитывает на «встречу с сексом» в Париже. Видеозапись этого фрагмента его речи опубликована в соцсетях.
«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — сказал Зеленский, видеозапись его выступления опубликована в его личном telegram-канале. В своей речи президент Украины оговорился, произнеся выражение sex scene («сцена секса») вместо слова sixth, обозначающего «шестое число».
Предположительно, Зеленский имел в виду шестое число — дату очередного заседания так называемой коалиции желающих. Присутствующие его оговорку никак не прокомментировали, после чего он продолжил выступление, добавив, что ведется подготовка к встрече с американскими партнерами.
Президент Украины ранее заявил о проведении данного мероприятия 30 декабря. На 6 января во Франции запланирована встреча руководителей стран, входящих в коалицию желающих. На ней планируется обсудить украинское будущее и мирный план, который обсуждался с американскими коллегами.