Верховный суд Венесуэлы назначил временного президента страны после захвата США Мадуро

Ранее Родригес заявляла, что Мадуро остается единственным легитимным лидером страны.
Верховный суд Венесуэлы постановил возложить на вице-президента Делси Родригес исполнение полномочий главы государства после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро властями США. Об этом стало известно из официального распоряжения инстанции.
«Гражданке Делси Элоине Родригес Гомес, исполнительному вице-президенту Республики, предписывается взять на себя и осуществлять обязанности и полномочия, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказано в документе. Он опубликован в telegram-канале в ице-президента по коммуникациям и культуре, президента Венесуэльской телерадиокомпании Фредди Наньеса.
Ранее Родригес созвала совет обороны, на котором, в частности, обсудила что после действий США в Венесуэле любая страна Латинской Америки может находиться под угрозой. По ее словам, венесуэльские власти готовы защищать природные ресурсы, поскольку нефть принадлежит народу Венесуэлы, а не кому-либо еще. Кроме того, она заявила, что ее страна никогда не станет колонией США. Она также сообщала, что после случившегося Мадуро остается единственным легитимным лидером страны.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявило о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросило проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.