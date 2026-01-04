Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках: что известно о тюрьме, куда отправили президента Венесуэлы

Предполагется, что после первых следственных мероприятий Мадуро будет этапирован в столичный следственный изолятор в Бруклине (Metropolitan Detention Center, MDC). Туда обычно этапируют фигурантов громких федеральных дел, ожидающих рассмотрения в судах Восточного округа Нью-Йорка. Там ожидали суда многие известные личности, в том числе и скандально известный репер P-Diddy. Что известно о задержании Мадуро и изоляторе, где он будет ожидать суда — в материале URA.RU.