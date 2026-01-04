Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках: что известно о тюрьме, куда отправили президента Венесуэлы

Николас Мадуро будут судить за «наркотерроризм» в США.
Самолет Министерства юстиции США, бортовой номер N757AF, совершил посадку на авиабазе Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке. Именно на этом борту, согласно данным CNN и телеканала CBS, находится задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро, одетый в серую тюремную одежду и наручники. Его сопровождала группа из более чем десяти федеральных агентов в черной форме. Ранее венесуэльского лидера захватили в его же стране в ходе военной операции США, которая, предположительно, длилась всего полчаса.
Предполагется, что после первых следственных мероприятий Мадуро будет этапирован в столичный следственный изолятор в Бруклине (Metropolitan Detention Center, MDC). Туда обычно этапируют фигурантов громких федеральных дел, ожидающих рассмотрения в судах Восточного округа Нью-Йорка. Там ожидали суда многие известные личности, в том числе и скандально известный репер P-Diddy. Что известно о задержании Мадуро и изоляторе, где он будет ожидать суда — в материале URA.RU.
Зачем США захватили Мадуро.
Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, официально подтвердил успешное завершение операции в Каракасе, осуществленной без потерь со стороны американских сил. Он сообщил, что задержанный Николас Мадуро будет передан американской судебной системе. Его привезли в США в наручниках и с мешком на голове.
Николас Мадуро был захвачен США накануне.
Трамп отметил, что операция проводилась по его личному распоряжению с привлечением авиации и военно-морских сил, и охарактеризовал ее как «экстраординарную» акцию, направленную на «восстановление справедливости». Глава Белого дома также заявил, что полномочия Мадуро как президента Венесуэлы считаются исчерпанными, и тот более не рассматривается в качестве законного лидера страны.
По словам Трампа, Мадуро и его супруга «в полной мере испытают суровость американского правосудия». Его вместе с супругой будут судить по тяжким преступлениям, включая наркотерроризм.
Американский глава также подчеркнул, что задержанный лидер более не представляет угрозы ни для США, ни для народа Венесуэлы. Трамп подчеркнул, что «участь Мадуро может ожидать любого», кто встанет на подобный путь.
Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Белом доме, напомнил, что в отношении Николаса Мадуро в США в 2020 году уже был вынесен обвинительный приговор, и подтвердил, что Вашингтон не признает его легитимным главой государства. Президент Венесуэлы Мадуро был захвачен в плен при помощи элитного американского спецназа «Дельта».
Бруклинский изолятор строгого режима.
После обработки в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке, куда кортеж с задержанным проследовал под воздушным и наземным прикрытием, Мадуро будет этапирован в столичный следственный изолятор в Бруклине (Metropolitan Detention Center, MDC). Это место временного содержания для лиц, чьи дела рассматриваются в судах Восточного округа Нью-Йорка.
Мадуро поместят в Столичный следственный изолятор, Бруклин (Нью-Йорк).
Здесь содержались многие известные личности. В том числе: мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл, рэпер и продюсер Шон Комбс (P-Diddy), а также основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
Режим в MDC является строгим, приближенным к тюремному. Он предназначен для обеспечения максимальной безопасности и невозможности вмешательства в следствие. За первые три месяца пребывания в бруклинском изоляторе P-Diddy, например, состарился на несколько лет, сбросив вес и поседев.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, вероятно, будут размещены в отдельных изоляторах на территории США. Такое предположение высказал аналитик CNN по вопросам правоохранительных органов и разведки Джон Миллер. Также телеканал Al Jazeera обратил внимание, что при посадке в США самолета с Мадуро на борту, никто не видел, чтобы оттуда выходила супруга венесуэльского главы.