ТАСС: Участникам теракта в «Крокусе» подсыпал наркотики их сообщник

Перед нападением на людей в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни подсыпал наркотики трем другим исполнителям теракта. Об этом в субботу, 3 января, сообщило ТАСС, ссылаясь на участника судебного процесса.
Собеседник агентства рассказал, что только у самого Фаридуни в крови не был обнаружен наркотик. Это, по мнению источника, указывает на то, что именно он подмешал остальным в бутылки с водой мефедрон — и приказал пить, в том числе прямо перед терактом.
По его словам, правоохранители считают Фаридуни «самым жестоким и хитрым» исполнителем теракта в концертном зале «Крокус сити холл».
— Он смотрел в глаза умирающим людям, которых расстреливал, — заявил собеседник агентства.
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», по версии стороны обвинения, могли пройти спецподготовку за пределами РФ. Об этом в декабре 2025 года сообщил участник процесса во Втором Западном окружном военном суде. По его словам, боевики, предположительно, обучались на террористических базах в Турции и Афганистане.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы с автоматами ворвались в зал, где в то время должен был состояться концерт группы «Пикник». Они стали стрелять по зрителям и подожгли верхние ряды. Хронология событий — в материале «Вечерней Москвы».