ТАСС: Участникам теракта в «Крокусе» подсыпал наркотики их сообщник

Собеседник агентства рассказал, что только у самого Фаридуни в крови не был обнаружен наркотик. Это, по мнению источника, указывает на то, что именно он подмешал остальным в бутылки с водой мефедрон — и приказал пить, в том числе прямо перед терактом.