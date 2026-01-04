«Счастливого Нового года!»: Белый дом сделал репост видео с Мадуро в здании DEA

Некоторые пользователи усомнились в подлинности видео, которое репостнул официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.
Белый дом опубликовал у себя видеозапись, на которой запечатлен доставленный американскими военными в США президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого ведут по коридору в здании Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) в Нью‑Йорке. Репост видео был сделан в соцсетях.
Видеозапись размещена в аккаунте пресс-службы Белого дома в социальной сети X. В качестве автора исходной публикации указан Пол Мауро, который в X обозначен как контрибьютор телеканала Fox News.
На 12‑секундной видеозаписи запечатлен Мадуро в головном уборе и с открытым лицом. Его, держа под руки, сопровождают сотрудники DEA по коридору, на полу которого видна надпись DEA NYD, указывающая на нью-йоркское подразделение ведомства. Обращаясь к находившимся рядом людям, Мадуро по-английски пожелал им доброй ночи и счастливого Нового года.
В то же время в комментариях выразили сомнения в подлинности записи. Пользователи интересуются, не была ли она создана с помощью технологий искусственного интеллекта. Люди обращают внимание на резкое несоответствие одежды Мадуро той одежде, в которой он был запечатлен на фотографиях несколькими часами ранее, а также размещают смонтированные видео и изображения, где на месте президента Венесуэлы фигурируют другие люди.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявило о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросило проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.