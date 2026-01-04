«Счастливого Нового года!»: Белый дом сделал репост видео с Мадуро в здании DEA

В то же время в комментариях выразили сомнения в подлинности записи. Пользователи интересуются, не была ли она создана с помощью технологий искусственного интеллекта. Люди обращают внимание на резкое несоответствие одежды Мадуро той одежде, в которой он был запечатлен на фотографиях несколькими часами ранее, а также размещают смонтированные видео и изображения, где на месте президента Венесуэлы фигурируют другие люди.