Мужчина открыл стрельбу из пистолета у бара в Новосибирске

По словам очевидцев, он является сотрудником бара.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске возле бара на улице Серебренниковская мужчина открыл стрельбу. Он несколько раз выстрелил в воздух. Об этом сообщили в Telegram-канале «Анонимный Новосибирск».

— Необычный салют решили запустить около бара. Сотрудник бара решил, что ему можно пострелять из пистолета на улице, — говорится в посте.

КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве ответили, что в полицию об этом инциденте не заявляли. Информация из соцсетей была зарегистрирована в Отделе полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску. Проводится проверка.