Мужчина открыл стрельбу из пистолета у бара в Новосибирске

КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве ответили, что в полицию об этом инциденте не заявляли. Информация из соцсетей была зарегистрирована в Отделе полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску. Проводится проверка.