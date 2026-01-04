Двоих детей нашли убитыми в квартире в Усть-Илимске Иркутской области

Тела двоих детей с признаками насильственной смерти обнаружили ночью 3 января 2026 года в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном СУ СКР. Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).