Двоих детей нашли убитыми в квартире в Усть-Илимске Иркутской области

В их смерти подозревают отца.

Источник: Следственный комитет РФ

Тела двоих детей с признаками насильственной смерти обнаружили ночью 3 января 2026 года в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном СУ СКР. Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

В совершении преступления подозревают отца детей. По версии следствия, убив восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, он нанёс себе ножевые ранения, от которых впоследствии умер в больнице.

«Накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, и она уехала к своей матери», — рассказали в Следкоме.

Ход расследования контролирует Усть-Илимская межрайонная прокуратура. Произошедшее также прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Она выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших детей, а также напомнила, что в любых семейных конфликтах дети должны быть защищены.

Ранее также сообщалось, что в Иркутске незадолго до Нового года мать убила двоих малолетних детей.