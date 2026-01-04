СМИ: Семья Усольцевых в день пропажи хотела добраться до «камня желаний»

Семья туристов Усольцевых, которые пропали в сентябре прошлого года в горной тайге в Красноярском крае, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится «камень желаний». Эту версию подтверждают свидетели, рассказала замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.
— Мы понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Имеется информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Это место в жители называют Буратинка, но там две скалы Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что Усольцевы ушли на скалу Мальвинка. Ирина Усольцева рассказывала, что хотела бы увидеть там «камень желаний», — цитирует ее ТАСС.
В подтверждение данной версии имеются показания туристов, которые были в это же время на Кутурчинском белогорье, отметила Сырымбетова.
— Туда приехали ребята на «Ровере». Они припарковались, пошли сначала по неправильной тропе, но затем вернулись на маршрут к Буратинке. С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились к Буратинке, то эти ребята их встретили бы в любом случае. Но они Усольцевых не видели, — рассказала она агентству.
Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.