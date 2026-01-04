Тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле

Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.