Тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле

Туристы опасаются, что задержка рейсов может затянуться на неопределенное время из-за действий США в Венесуэле.
В связи с приостановкой авиасообщения, вызванной ударами США по территории Венесуэлы, на Карибских островах застряли тысячи туристов, не имея возможности вылететь. Об этом сообщает британское издание Daily Mail (DM).
Телеканал Fox News ранее сообщал, что авиационные власти США ввели запрет на выполнение коммерческих рейсов американскими воздушными судами в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с продолжающейся военной активностью. Позже телеканал NBC передал со ссылкой на заявления авиакомпаний, что ряд авиаперевозчиков отменяет рейсы в регион Карибского бассейна, а также в страны Центральной и Южной Америки.
«Тысячи туристов оказались заблокированы в Карибском бассейне после того, как авиарейсы были приостановлены в связи с захватом Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте DM.
По данным издания, среди туристов растут опасения, что задержки их рейсов могут затянуться «на неопределенный срок», поскольку последствия американских ударов по Каракасу «по-прежнему дают о себе знать». Как отмечает DM со ссылкой на сведения авиакомпании American Airlines, всего ограничения затронули рейсы из 19 аэропортов, включая воздушные гавани на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Сент-Люсии и ряде других направлений.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.