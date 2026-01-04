Тысячи туристов застряли на Карибах после ударов США по Венесуэле

Ранее американские авиационные власти запретили коммерческим самолётам США полёты в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Вслед за этим ряд авиакомпаний отменил рейсы не только в Венесуэлу, но и в другие страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Как отмечает издание, туристы опасаются, что задержки могут продлиться неопределённо долго, поскольку последствия ударов по Каракасу продолжают сказываться на логистике.