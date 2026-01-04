Ричмонд
Тысячи туристов застряли на Карибах после ударов США по Венесуэле

Тысячи туристов оказались заблокированы на Карибских островах из-за приостановки авиасообщения, вызванной военными ударами США по Венесуэле.

Тысячи туристов оказались заблокированы на Карибских островах из-за приостановки авиасообщения, вызванной военными ударами США по Венесуэле. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее американские авиационные власти запретили коммерческим самолётам США полёты в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Вслед за этим ряд авиакомпаний отменил рейсы не только в Венесуэлу, но и в другие страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Как отмечает издание, туристы опасаются, что задержки могут продлиться неопределённо долго, поскольку последствия ударов по Каракасу продолжают сказываться на логистике.

По данным авиакомпании American Airlines, перебои затронули рейсы в 19 аэропортов региона, включая Виргинские острова, Пуэрто-Рико, Барбадос, Сент-Люсию и другие популярные направления.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы определил и.о. президента после захвата Мадуро.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
