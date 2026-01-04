В Новосибирске в новогодние праздники пресекли 25 попыток краж

В Новосибирске в период с 30 декабря по 1 января было пресечено 25 попыток краж, а также 113 нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в «Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ».
Так, вечером 30 декабря гвардейцы остановили женщину, которая пыталась пронести малосольную селедку мимо кассы магазина на улице Титова. Так как у горожанки не было денег на оплату товара, то его изъяли и вернули магазину.
Вечером 31 декабря группу быстрого реагирования вызвали в заведение в Заельцовском районе, где посетитель отдохнул почти на 5 тысяч рублей, но оплачивать предоставленные услуги отказался. В качестве залога он оставил цепь с иконкой и золотой перстень, после чего с разрешения администрации его отпустили.
А ранним утром 1 января помощь гвардейцев потребовалась в СНТ «Волна» на улице Тихая, где пьяный мужчина избил дома жену и тещу. Он попытался наброситься и на прибывших бойцов ГБР, но те отразили нападение, задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции.