В Новосибирске в новогодние праздники пресекли 25 попыток краж

Вечером 31 декабря группу быстрого реагирования вызвали в заведение в Заельцовском районе, где посетитель отдохнул почти на 5 тысяч рублей, но оплачивать предоставленные услуги отказался. В качестве залога он оставил цепь с иконкой и золотой перстень, после чего с разрешения администрации его отпустили.