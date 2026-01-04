Омбудсмен Приангарья прокомментировала убийство двоих детей в Усть-Илимске

IrkutskMedia, 4 января. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала трагедию, произошедшую в одной из семей в Усть-Илимске. Известно, что 3 января отец двоих детей убил их, после чего нанес себе ножевые ранения. Мужчина скончался в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.