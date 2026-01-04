Омбудсмен Приангарья прокомментировала убийство двоих детей в Усть-Илимске

IrkutskMedia, 4 января. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала трагедию, произошедшую в одной из семей в Усть-Илимске. Известно, что 3 января отец двоих детей убил их, после чего нанес себе ножевые ранения. Мужчина скончался в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
В своем тг-канале (18+) омбудсмен Приангарья выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших детей.
«Случившееся требует предельно честного разговора — о причинах, ответственности и о том, как предотвратить подобные чудовищные преступления. Для выработки решений требуется тотальный анализ системы профилактики. Данное преступление подтверждает: скрытое семейное неблагополучие — одна из самых опасных угроз, с которой мы должны научиться работать», — отметила Татьяна Афанасьева.
Она добавила, что внешнее благополучие, работа, «нормальная» жизнь — не гарантия безопасности детей. Важно усиливать информирование населения о работе телефонов доверия и кризисных центров для семей.
«В любых семейных конфликтах дети должны быть максимально защищены. Это прямая ответственность обоих родителей и всех взрослых, находящихся рядом. Домашнее насилие не может считаться “частным делом”. Любые проявления агрессии требуют своевременной реакции со стороны уполномоченных органов и общества», — сообщила омбудсмен.
Татьяна Афанасьева призвала граждан не оставаться в стороне, если они видят опасное, нестабильное поведение одного из супругов. В таких случаях необходимо сообщать об этом специалистам.