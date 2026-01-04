По его словам, подобные подразделения крайне редко оказываются в ситуации глубокого окружения, поскольку пользуются приоритетом при отводе с позиций и располагают оперативной информацией о возможных прорывах. Собеседник агентства добавил, что бои за район Гуляйполя стали показательной иллюстрацией тактики украинских националистических формирований, поскольку как только оборонительная линия начинала рушиться, наиболее мотивированные бойцы одними из первых садились в бронированные пикапы и западные бронемашины класса MRAP, фактически оставляя подразделения территориальной обороны удерживать рубежи без связи и какой-либо поддержки.