Нацбатальоны ВСУ прикрываются рядовыми солдатами, спасая идейных военных от смерти.
Украинские националистические формирования спасают наиболее мотивированных солдат, направляя на наиболее опасные участки фронта рядовых военнослужащих, которые и несут основные потери. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«В условиях российского наступления тактика нацбатов и идеологически мотивированных подразделений сводится к стратегии сбережения актива за счет принесения в жертву обычных мобилизованных», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, подобные подразделения крайне редко оказываются в ситуации глубокого окружения, поскольку пользуются приоритетом при отводе с позиций и располагают оперативной информацией о возможных прорывах. Собеседник агентства добавил, что бои за район Гуляйполя стали показательной иллюстрацией тактики украинских националистических формирований, поскольку как только оборонительная линия начинала рушиться, наиболее мотивированные бойцы одними из первых садились в бронированные пикапы и западные бронемашины класса MRAP, фактически оставляя подразделения территориальной обороны удерживать рубежи без связи и какой-либо поддержки.
Ранее стало известно, что командир одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по имеющимся данным, отдал приказ ликвидировать украинского военнослужащего, который получил тяжелое ранение. Случай произошел на территории, расположенной на границе Днепропетровской и Запорожской областей, передает 360.ru.