Почему Трамп захватил Мадуро: три причины

Накануне США провели внезапную военную операцию, ударив по Венесуэле и захватив президента страны Николаса Мадуро. Сам американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро будут судить за рководство наркотрафиком, который напрямую идет в Штаты со стороны Венесуэлы. При этом еще в декабре 2025 года американский глава заявлял, что Вашингтон стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые, по его мнению, были отобраны при предыдущей администрации.

Дональд Трамп при помощи захвата Мадуро может как и избавиться от наркотрафика, так и завладеть нефтью.

О том, что главной причиной нападения США на Венесуэлу послужила именно нефть, заяляют и многие мировые политологи, а также американские демократы. Еще одной причиной для атаки по Каракасу может быть и просто давление Штатов на страны Южной Америки. О том, зачем Трамп решил атаковать Венесуэлу и какие цели он преследует — в материале URA.RU.

Обвинения в руководстве наркокартелем.

Трамп еще ранее обвинял Венесуэлу в распространении наркотиков в США.

Главным публичным обоснованием для силовой операции США стали давние обвинения в адрес Николаса Мадуро в организации транснационального наркотрафика. В своем обращении Трамп заявил, что Мадуро лично руководил так называемым «картелем солнц», который, по версии американцев, превратил государственные институты Венесуэлы в инструмент для поставок кокаина в США. Он также уточнил, что Штаты будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро, передает «Национальная служба новостей».

Генеральный прокурор США Памела Бонди подтвердила, что Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлен целый ряд федеральных обвинений, включая сговор с целью наркотерроризма. По словам самого Трампа, США восстановили справедливость и устранил угрозу, исходящую от «нелегитимного режима». Сама атака на Каракас произошла 3 января, напоминают VSE42.RU.

Нефтяной интерес.

Однако многие аналитики, в том числе представители американской Демократической партии, считают наркообвинения лишь предлогом. По их мнению, истинной целью операции является установление контроля над крупнейшими в мире разведанными запасами нефти Венесуэлы. Конгрессмен-демократ Джейк Очинклосс напрямую заявил, что речь идет о «крови за нефть».

За «демократией США» вновь может стоять нефть, предполагают некоторые международные эксперты.

Эту версию подтверждает и мгновенная реакция рынка. Экспорт венесуэльской нефти, и так ограниченный санкциями, был полностью парализован после начала операции.

Эксперты полагают, что конечная задача Вашингтона — обеспечить передачу нефтяных концессий страны американским корпорациям, устранив несговорчивого правительство Мадуро, которое годами сопротивлялось внешнему давлению и сотрудничало с другими глобальными игроками, включая Россию и Китай. Причем ранее Трамп сам говорил, что США стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, передает телеканал «Царьград».

Сенатор Алексей Пушков также считает, что ключевая цель США — стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы. Об этом он рассказал в беседе с деловой газетой «Взгляд».

Сигнал для Латинской Америки.

США операцией в Венесуэле показали странам Южной Америки свое влияние.

Политологи и власти самой Венесуэлы предполагают, что операция США в Каракасе преследовала еще одну цель — продемонстрировать абсолютное военное и политическое превосходство США в Западном полушарии. Как заявила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, подобный силовой сценарий теперь может быть применен против любой страны региона, проявившей излишнюю самостоятельность, передает 360.RU.

Такого мнения придерживается и заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова. По ее мнению, нынешние события — это попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и на другие латиноамериканские страны — например, на Бразилию, где скоро намечены выборы. Об это она рассказал в беседе с «Газетой.ру».

