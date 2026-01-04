Почему Трамп захватил Мадуро: три причины

О том, что главной причиной нападения США на Венесуэлу послужила именно нефть, заяляют и многие мировые политологи, а также американские демократы. Еще одной причиной для атаки по Каракасу может быть и просто давление Штатов на страны Южной Америки. О том, зачем Трамп решил атаковать Венесуэлу и какие цели он преследует — в материале URA.RU.