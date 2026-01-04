Почему Трамп захватил Мадуро: три причины

Дональд Трамп при помощи захвата Мадуро может как и избавиться от наркотрафика, так и завладеть нефтью.
Накануне США провели внезапную военную операцию, ударив по Венесуэле и захватив президента страны Николаса Мадуро. Сам американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро будут судить за рководство наркотрафиком, который напрямую идет в Штаты со стороны Венесуэлы. При этом еще в декабре 2025 года американский глава заявлял, что Вашингтон стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые, по его мнению, были отобраны при предыдущей администрации.
О том, что главной причиной нападения США на Венесуэлу послужила именно нефть, заяляют и многие мировые политологи, а также американские демократы. Еще одной причиной для атаки по Каракасу может быть и просто давление Штатов на страны Южной Америки. О том, зачем Трамп решил атаковать Венесуэлу и какие цели он преследует — в материале URA.RU.
Обвинения в руководстве наркокартелем.
Трамп еще ранее обвинял Венесуэлу в распространении наркотиков в США.
Главным публичным обоснованием для силовой операции США стали давние обвинения в адрес Николаса Мадуро в организации транснационального наркотрафика. В своем обращении Трамп заявил, что Мадуро лично руководил так называемым «картелем солнц», который, по версии американцев, превратил государственные институты Венесуэлы в инструмент для поставок кокаина в США. Он также уточнил, что Штаты будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро, передает «Национальная служба новостей».
Генеральный прокурор США Памела Бонди подтвердила, что Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлен целый ряд федеральных обвинений, включая сговор с целью наркотерроризма. По словам самого Трампа, США восстановили справедливость и устранил угрозу, исходящую от «нелегитимного режима». Сама атака на Каракас произошла 3 января, напоминают VSE42.RU.
Нефтяной интерес.
Однако многие аналитики, в том числе представители американской Демократической партии, считают наркообвинения лишь предлогом. По их мнению, истинной целью операции является установление контроля над крупнейшими в мире разведанными запасами нефти Венесуэлы. Конгрессмен-демократ Джейк Очинклосс напрямую заявил, что речь идет о «крови за нефть».
За «демократией США» вновь может стоять нефть, предполагают некоторые международные эксперты.
Эту версию подтверждает и мгновенная реакция рынка. Экспорт венесуэльской нефти, и так ограниченный санкциями, был полностью парализован после начала операции.
Эксперты полагают, что конечная задача Вашингтона — обеспечить передачу нефтяных концессий страны американским корпорациям, устранив несговорчивого правительство Мадуро, которое годами сопротивлялось внешнему давлению и сотрудничало с другими глобальными игроками, включая Россию и Китай. Причем ранее Трамп сам говорил, что США стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, передает телеканал «Царьград».
Сенатор Алексей Пушков также считает, что ключевая цель США — стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы. Об этом он рассказал в беседе с деловой газетой «Взгляд».
Сигнал для Латинской Америки.
США операцией в Венесуэле показали странам Южной Америки свое влияние.
Политологи и власти самой Венесуэлы предполагают, что операция США в Каракасе преследовала еще одну цель — продемонстрировать абсолютное военное и политическое превосходство США в Западном полушарии. Как заявила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, подобный силовой сценарий теперь может быть применен против любой страны региона, проявившей излишнюю самостоятельность, передает 360.RU.
Такого мнения придерживается и заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова. По ее мнению, нынешние события — это попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и на другие латиноамериканские страны — например, на Бразилию, где скоро намечены выборы. Об это она рассказал в беседе с «Газетой.ру».