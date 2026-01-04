Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор объявил о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.

«Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

На месте атаки загорелось торговое помещение, сотрудники МЧС РФ потушили пожар, добавил Гладков. Кроме того, повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов. Осколками посечен автомобиль.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше