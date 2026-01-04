Харрис рассказала, что будет с США после нападения на Венесуэлу

По словам Харрис, Трамп подвергают армию США опасности и дестабилизирует ситуацию в Латинской Америке.
Предпринимаемые Вашингтоном меры в отношении Венесуэлы, а также похищение президента этой страны Николаса Мадуро способны привести к хаосу, последствия которого, по ее словам, лягут на плечи американских семей. Об этом сообщила бывшая вице-президент США Камала Харрис.
«Мы уже видели это кино раньше. Войны ради смены режима или нефти, которые преподносятся как сила, но превращаются в хаос, а американские семьи расплачиваются за это», — написала Харрис в соцсети X.
Бывшая вице-президент США также заявила, что политика главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не способствует укреплению безопасности или мощи Соединенных Штатов. По ее словам, предпринятые им шаги являются незаконными и необоснованными. Она подчеркнула, что американское общество не поддерживает такие действия и устало от обмана. По сути, речь идет о доступе к нефти и стремлении Трампа выступать в роли регионального диктатора. Кроме того, Харрис указала, что Трамп подвергает риску американских военнослужащих, расходует миллиарды долларов, дестабилизирует обстановку в Карибском регионе и при этом не предоставляет ни правовых обоснований, ни стратегии выхода из ситуации, ни каких-либо ощутимых выгод для самой страны.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.