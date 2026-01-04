Харрис рассказала, что будет с США после нападения на Венесуэлу

Бывшая вице-президент США также заявила, что политика главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не способствует укреплению безопасности или мощи Соединенных Штатов. По ее словам, предпринятые им шаги являются незаконными и необоснованными. Она подчеркнула, что американское общество не поддерживает такие действия и устало от обмана. По сути, речь идет о доступе к нефти и стремлении Трампа выступать в роли регионального диктатора. Кроме того, Харрис указала, что Трамп подвергает риску американских военнослужащих, расходует миллиарды долларов, дестабилизирует обстановку в Карибском регионе и при этом не предоставляет ни правовых обоснований, ни стратегии выхода из ситуации, ни каких-либо ощутимых выгод для самой страны.