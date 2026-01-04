Дроны ВСУ атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала женщина

«Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.
В ходе атаки загорелось торговое помещение, пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. Также были повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, выбиты окна в восьми квартирах трёх многоквартирных домов, осколками посечён автомобиль. На месте происшествия продолжают работу все экстренные службы.
Ранее военный эксперт рассказал, что дроны, которые нанесли удар по кафе и отелю в Хорлах, оказались собранными из деталей производства немецкой компании Rheinmetall. На основе анализа фото- и видеоматериалов с места удара эксперт сделал вывод: БПЛА собраны из немецких запчастей. Он пояснил, что Германия с 2023 года осуществляет поставки запчастей для дронов на Украину. Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб.
