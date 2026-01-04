Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала женщина

Город Губкин в Белгородской области был атакован украинскими беспилотниками. Пострадала одна женщина, а также были повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

В ходе атаки загорелось торговое помещение, пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. Также были повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, выбиты окна в восьми квартирах трёх многоквартирных домов, осколками посечён автомобиль. На месте происшествия продолжают работу все экстренные службы.

Ранее военный эксперт рассказал, что дроны, которые нанесли удар по кафе и отелю в Хорлах, оказались собранными из деталей производства немецкой компании Rheinmetall. На основе анализа фото- и видеоматериалов с места удара эксперт сделал вывод: БПЛА собраны из немецких запчастей. Он пояснил, что Германия с 2023 года осуществляет поставки запчастей для дронов на Украину. Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше