Исчезнувшая в тайге семья Усольцевых шла к пирамидальному «камню желаний»

Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Кутурчин, откуда вышли в путешествие Усольцевы, в день их исчезновения видели над лесом два вертолета. Появилось предположение: семью вывезли из тайги воздушным транспортом. В СК эту гипотезу не рассматривают всерьез. Основной версией остается несчастный случай.