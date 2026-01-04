Исчезнувшая в тайге семья Усольцевых шла к пирамидальному «камню желаний»

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы, вероятнее всего, двигались по направлению к пирамидальному «камню желаний», расположенному на горе Мальвинка, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Версия о камне подтверждается свидетельскими показаниями, уточнили в агентстве.
В начале января следователи рассказали, что по делу об исчезновении Усольцевых опрошены более 100 человек. Это родственники и близкие бесследно исчезнувшей семьи, жители Партизанского района, туристы.
Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Кутурчин, откуда вышли в путешествие Усольцевы, в день их исчезновения видели над лесом два вертолета. Появилось предположение: семью вывезли из тайги воздушным транспортом. В СК эту гипотезу не рассматривают всерьез. Основной версией остается несчастный случай.
Супруги с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, отправившись к горам Буратинка и Мальвинка. Поисковая операция, беспрецедентно масштабная для Красноярского края, оказалась безрезультатной.