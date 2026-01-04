Ричмонд
ПВО уничтожила БПЛА в одном из районов Ростовской области

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Верхнедонском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Ночью беспилотник уничтожен в Верхнедонском районе. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что информации о разрушениях на земле не поступало.

