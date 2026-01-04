Ричмонд
Взрыв прогремел над Курчатовом Курской области, работает ПВО

Взрыв прогремел над Курчатовом Курской области. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны уничтожили дрон в небе. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что увидели красную вспышку в небе, а затем последовал взрыв, «от которого затряслись окна в доме» примерно в 03:40 ночи в пригороде Курчатова. От громкого звука сработали сигнализации у машин. По словам жителей, был слышен звук мотора в небе.

Также несколько взрывов было слышно над Курском. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Ранее система ПВО отразила атаку на Орёл. Воздушные цели, по предварительной информации, сбиты на подлёте к населённому пункту. По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.

