Зеленский захотел видеть на Украине войска двух европейских государств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на появление военного контингента Великобритании и Франции на украинской территории непосредственно после установления режима прекращения огня. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ.

Зеленский сообщил, что хочет видеть на Украине войска Британии и Франции после прекращения огня в стране.

«Главенствующими в коалиции [желающих] являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно. Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих», — сообщил Зеленский, трансляцию его выступления вел телеканал «Новини Live».

Он уточнил, что предполагается осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня, оказывать поддержку украинским ВС вооружением и материально-техническими средствами, а также задействовать технологии, разведданные и тренировочные миссии. В то же время Зеленский отметил, что «окончательный документ с деталями» пока не готов и находится в разработке.

Президент Украины 30 декабря заявил о заседании коалиции желающих. На 6 января во Франции запланирована встреча руководителей стран, входящих в эту коалицию. На ней планируется обсудить украинское будущее и мирный план, который обговаривался с американскими коллегами.

