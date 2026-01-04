Убийство беременной и пистолет у виска ребенка: за что тюменцев отправляли на пожизненное

С 2008 по 2014 годы в Тюменской области промышляла банда разбойников и убийц.
За последние десять лет в Тюменской области к пожизненному лишению свободы приговорили пятерых мужчин. Они совершали убийства, разбои, кражи и угоны. От рук преступников погибли десятки человек, а истории их зверств заставят покрыться мурашками даже самых равнодушных.
URA.RU решило рассказать эти истории. Сегодня мы публикуем первую их часть. Предупреждаем: дальнейший материал не рекомендуется к прочтению впечатлительным людям.
В банде было четверо человек, включая отца и сына.
Банда, утонувшая в крови.
Самый ранний приговор в нашей подборке датирован ноябрем 2016 года. Это история банды, которую вокруг себя сколотил житель Тюмени Виктор Савин. На момент вынесения вердикта суда ему было 54 года.
В компанию Савин привлек своего сына Вячеслава (29 лет на момент приговора), а также еще двух мужчин — Дмитрия Максимова (34 года) и Сергея Нешатаева (29 лет). Орудовали преступники в период с 2008 по 2014 годы. Для своих целей они использовали карабины, автомат Калашникова, самодельный пистолет, а также «мелочи», типа ножа, монтировок, электрошокера, наручников, масок, перчаток и прочего.
От рук бандитов за все годы погибли семь человек. Тех, кого они избивали и пытали — еще больше. Преступники атаковали целые семьи, не жалея ни женщин, ни детей. А их главной целью была нажива — деньги, автомобили, драгоценности и даже иконы.
Своих жертв преступники убили в лесополосе.
Убийство беременной и отрезанные головы.
Одним из самых страшных эпизодов в истории банды стало двойное убийство в поселке Винзили, совершенное в августе 2013 года. Тогда объектом для обогащения был выбран мужчина, проживающий в одном из СНТ. К его дому преступники приехали около часа ночи и увидели, как жертва вместе со своей супругой направились в баню.
Туда же ворвались и бандиты. Мужчину они несколько раз ударили монтировкой по голове и телу, затем применили шокер, а после — связали, и начали требовать деньги. В это время обнаженная женщина, находившаяся на девятом месяце беременности, вышла из парилки. Ее преступники повалили на стул, а на лицо накинули полотенце.
Пока один из нелюдей сторожил жертв, двое других обследовали дом. Там они нашли деньги, оружие, фотоаппарат, банковскую карту, а также несколько мужских часов. Но этого оказалось мало.
Преступники завели автомобиль, принадлежавший супругам, а их двоих запихнули в багажник и вывезли в лес. Там они хотели шантажом заставить главу семьи передать им крупную сумму денег. Но мужчина оказался не из робких, и послал похитителей куда подальше. Это и стало конечной точкой: его убили на месте, ударом ножа в шею.
Не пожалели и беременную женщину. Все еще обнаженную, ее поставили на колени у ямы, в которой лежало тело ее супруга. И расправились с ней тем же способом.
Но и это не все. Опасаясь, что трупы найдут и опознают, убийцы взяли садовую пилу и расчленили их. Тела лишились голов и кистей рук.
Пистолет у виска ребенка.
В своих злодействах банда не чуралась ничего. Не жалели они и детей. К счастью, несовершеннолетние не были убиты, но оказались напуганы и местами травмированы.
К примеру, в марте 2012 года банда появилась на пороге дома в СНТ «Мелиоратор-2» в Тюмени. Еще во дворе они избили монтировками и связали главу семьи. А у его жены потребовали открыть дом и показать, где хранятся деньги и ценности. А чтобы запугать женщину, один из преступников схватил ее малолетнего сына и приставил к его виску пистолет.
Добычей преступников стали норковая шуба, 5 000 рублей, банковская карта, телефон Samsung, сумка, детское кресло и ходунки. Также они присвоили машину — Toyota Camry. Женщину и мальчика изверги связали и заперли в душевой кабине. К счастью, в этой истории все остались живы.
Своих жертв злоумышленники связывали или заковывали в наручники.
Пытки и кража икон.
В «послужном списке» преступников еще несколько ужасающих эпизодов. В них также есть расчлененка, избиения (в том числе удар монтировкой по ноге ребенка), удушения, а также пытки.
Так, в январе 2014-го банда наведалась в село Каменка Тюменского района. На территории одного из домов они избили женщину и закрыли ее в бане. А мужа начала мучать, требуя отдать деньги: вкручивали саморезы в грудь, поливали конечности кипятком. Позднее мужчина скончался в больнице.
Ценой его жизни стали 45 000 рублей, золотая цепочка и православный крестик, золотое колье и пара часов. С места бандиты сбежали, когда увидели, что к дому подъехали родственники жертв.
К слову, о крестике. Религиозные атрибуты не раз оказывались добычей преступников. В их числе не только этот символ веры: однажды банда не погнушалась украсть икону «Спаси и сохрани».
Пожизненное, но не всем.
По итогу пожизненное лишение свободы получили лишь двое: главарь банды Виктор Савин и участник Дмитрий Максимов. Остальных — Вячеслава Савина и Сергея Нешатаева — приговорили к 23-м и 3,5 годам лишения свободы соответственно. Столь небольшая, по сравнению с остальными, мера наказания для последнего была выбрана из-за того, что ни в одном из убийств он признан виновным не был, лишь в бандитизме и разбое.
В «гости» преступник прихватил нож.
Убил трех и попытался сжечь.
Следующий пожизненник появился в регионе в апреле 2017 года. Через три дня после вынесения приговора Валерию Тишковскому исполнилось 55 лет. И от его рук погибли три человека в Ишиме — двое мужчин и женщина.
В день убийства Тишковский выпивал в компании знакомых. Как установили по показаниям свидетелей, в какой-то момент между хозяином квартиры и преступником произошел конфликт: Валерий разбил стакан, его попросили убрать стекло, но он отказался. Тогда владелец жилья сам подмел пол и попросил гостя покинуть помещение. И он ушел. Но вскоре вернулся, уже с ножом.
Первым он напал на хозяина квартиры. Тот получил не менее семи ударов и погиб на месте. На защиту друга из комнаты выбежал второй мужчина: он попытался отобрать у убийцы нож, но не удалось. Жертва получил не меньше трех ударов, в том числе — в грудь и спину. Умер он, лежа на своем убийце, во время борьбы.
Третьей убитой стала женщина. Сперва она получила удар в грудь и убежала в комнату, а затем Тишковский зашел туда за ней и добил.
После убийца вышел из дома, слил из канистры припаркованного автомобиля бензин, вернулся на место преступления и совершил поджог. Позднее, когда вызванные на место пожарные потушили огонь, стало ясно: огонь начал распространяться от кресла, возле которого лежал труп женщины. Ее тело пострадало больше всего.
Сказкам о самообороне в суде не поверили.
Путал показания и заявлял о самообороне.
В ходе следствия Тишковский несколько раз отрицал свои первоначальные показания. Он постоянно добавлял какие-то детали, говорил о том, что на него оказывали давление правоохранители, а также утверждал, что убил всех троих в целях самообороны. Мол, боялся за свою жизнь: первый убитый попросил подельников запереть квартиру и первый бросился на Валерия, второй — угрожал ему изнасилованием, а погибшая женщина — душила.
Однако как показало следствие и суд, ничего из оправданий Тишковского подтверждено не было. Более того, учитывая физические показатели убитых они легко могли справиться с нападавшим и оказать ему сопротивление, однако на его теле не нашли никаких говорящих об этом следов. Люди, не ожидавшие расправы, просто не успели сориентироваться.
Это первая часть леденящих душу подробностей. Второй блок с рассказами о не менее жутких событиях выйдет на нашем сайте 5 января в 09:00.