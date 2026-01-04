Минобороны: ПВО за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ над РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) с 23:30 до 7:00 по московскому времени уничтожила 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.