Минобороны: ПВО за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ над РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) с 23:30 до 7:00 по московскому времени уничтожила 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Новость дополняется.