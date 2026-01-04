ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января текущего года до 7.00 4 января текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 37 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, 11 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей», — говорится в сообщении.