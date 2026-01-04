Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили 90 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 37 — сбили над Брянской областью. 22 БПЛА ликвидировали над Курской областью. По 11 беспилотников уничтожили над территорией Калужской области и территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на столицу. Четыре дрона перехватили над Тульской областью, два — над Воронежской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Ранее взрыв прогремел над Курчатовом Курской области. Очевидцы рассказали, что увидели красную вспышку в небе, а затем последовал взрыв, «от которого затряслись окна в доме» примерно в 03:40 ночи в пригороде Курчатова. От громкого звука сработали сигнализации у машин. По словам жителей, был слышен звук мотора в небе. Также несколько взрывов было слышно над Курском.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

